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كورونا في الجزائر.. 189 إصابة و7 وفيات جديدة

05:52 م الخميس 14 مايو 2020
كورونا في الجزائر.. 189 إصابة و7 وفيات جديدة

فيروس كورونا

الجزائر - (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس، 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6442 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الملخص الصحفي اليوم، تسجيل سبع وفيات جديدة بما يرفع مجموع الوفيات إلى 529 حالة.

كما كشف عن تعافي 100 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 3158.

ودعا عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان، الجزائريين إلى ارتداء الكمامات للتصدي لجائحة كورونا.

فيروس كورونا وزارة الصحة الجزائرية الجزائر

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