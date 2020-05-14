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فرنسا: "سانوفي" تعهدت بإتاحة أي لقاح لكورونا في البلاد

02:46 م الخميس 14 مايو 2020
فرنسا: "سانوفي" تعهدت بإتاحة أي لقاح لكورونا في البلاد

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

باريس- (د ب أ):

ذكر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن رئيس عملاق الأدوية الفرنسي "سانوفي"، سيرج فاينبرج، أعطاه "كل التأكيدات المطلوبة" بشأن توفر في فرنسا أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تطوره الشركة.

وقال فيليب في تغريدة: "مثلما أشار (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون يجب أن يكون أي لقاح ضد كوفيد-19 سلعة عامة عالمية" مضيفا أن "الوصول المتساوي للقاح للجميع أم غير قابل للتفاوض".

يأتي هذا عقب قول الرئيس التنفيذي للشركة بول هدسون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون أول من يحصل على لقاح تعمل عليه الشركة ضد فيروس كورونا.

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