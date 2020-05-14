الكويت: ارتفاع وفيات كورونا إلى 88 حالة
الكويت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 88 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11975 حالة.
ولفت إلى أن 175 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 80 مستقرة و 95 حرجة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 188 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3451 حالة.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما بدأت يوم الأحد الماضي وذلك للحد من انتشار الفيروس.
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