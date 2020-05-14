أستراليا تفقد 594 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا
سيدني - (د ب أ):
فقدت أستراليا 594 ألف وظيفة وسط الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات في سيدني في تقرير أبريل اليوم الخميس.
وذكر التقرير أن البلاد خسرت 220 ألفا و500 وظيفة بدوام كامل، و373 ألفا و800 وظيفة بدوام جزئي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت أستراليا 15 ألفا و997 إصابة بفيروس كورونا المستجد و624 وفاة حتى صباح اليوم الخميس، حسب موقع وورلد ميترز.
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