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وزير الخارجية الجزائري ينعي الشاذلي القليبي

12:21 ص الخميس 14 مايو 2020
وزير الخارجية الجزائري ينعي الشاذلي القليبي

وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

الجزائر - أ ش أ

نعى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الشاذلي القليبي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الذي توفى اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 95 عاما.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن بو قادوم بعث برقية عزاء لنظيره التونسي أشاد فيها بمناقب ومآثر الفقيد،الذي كرّس مسيرته المهنية الحافلة في خدمة بلده تونس الشقيقة بإخلاص وكفاءة عالية في مختلف المواقع السياسية التي شغلها.

وأشاد بوقادوم بالحكمة والحنكة والاقتدار التي أدار بها الفقيد العمل العربي المشترك خلال توليه رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتفانيه في خدمة القضايا العربية العادلة.

وأكّد بوقادوم أن الأجيال التونسية والعربية المتعاقبة "ستبقى تحتفظ بذكرى الفقيد وتستلهم من مشواره الزاخر للارتقاء بحاضرها".

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صبري بوقادوم وزارة الخارجية الجزائرية جامعة الدول العربية الجزائر الشاذلي القليبي

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