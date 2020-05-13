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الإمارات تعلن إعفاء جميع مخالفي الإقامة من الغرامات

10:07 م الأربعاء 13 مايو 2020
الإمارات تعلن إعفاء جميع مخالفي الإقامة من الغرامات

العميد خميس الكعبي

(وكالات):

أعلن المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات العميد خميس الكعبي، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم قبل مارس الماضي.

وقال الكعبي: "أصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس 2020، سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول، أو فئة المقيمين"، بحسب ما نقلته الصحف الإماراتية.

وأشار إلى أن "الأمر جاء ضمن مكرمة أمر بها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعفاء المشمولين من كافة الغرامات المترتبة على بطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية".

وتابع: "وفقا لتوجيهات رئيس الدولة فإن المكرمة لن تحول دون عودة المستفيد إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك".

ولفت إلى أن "الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة من أي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة، فيما سوف تعلن عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة خلال الفترة القادمة".

الإمارات مخالفي الإقامة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان

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