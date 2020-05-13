شركة هندية تحصل على ترخيص تصنيع عقار "رمديسيفير" للدول النامية لمكافحة كورونا
وكالات
أعلنت شركة "جوبيلانت لايف ساينسز" الهندية، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع رمديسيفير، عقار شركة "جلياد ساينسز" التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس كورونا، في 127 دولة منها الهند، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
وتجري شركة "جلياد" محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء، بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى كوفيد-19.
وبموجب الاتفاق، تحصل "جوبيلانت" الهندية على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.
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