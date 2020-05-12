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الأمم المتحدة تحث الزعماء الدينيين على محاربة خطاب الكراهية وسط وباء كورونا

09:58 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الأمم المتحدة تحث الزعماء الدينيين على محاربة خطاب الكراهية وسط وباء كورونا

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الزعماء الدينيين على مكافحة تزايد خطاب الكراهية الذي شهدته أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال جوتيريس، في مؤتمر عبر الفيديو نظمته الأمم المتحدة حول دور الزعماء الدينيين في معالجة تداعيات الوباء "لازلنا نرى الصراعات مستمرة في العديد من الأماكن إلى جانب تصاعد القومية العرقية، ووصمات العار وخطاب الكراهية ضد مجتمعات ضعيفة وهو ما يؤدي إلى تفاقم المعاناة ".

وأضاف أن "المتطرفين والجماعات المتطرفة يسعون لاستغلال تآكل الثقة في القيادة ويتغذون على ضعف الناس لخدمة أغراضهم الخاصة".

وبالإضافة إلى دعوة الزعماء الدينيين لرفض كراهية الأجانب ومحاربة التضليل ناشدهم جوتيريش بإدانة "الزيادة المروعة" في العنف المنزلي ضد النساء والفتيات.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الفيروس لا يهتم بالتمييز الديني أو الحدود الوطنية.

وأضاف "نحن جميعا ضعفاء، وهذا الضعف المشترك يكشف إنسانيتنا المشتركة، إنه يؤكد مسؤوليتنا عن تعزيز التضامن كأساس لاستجابتنا، تضامن يقوم على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع."

أنطونيو جوتيريش نيويورك الأمم المتحدة فيروس كورونا

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