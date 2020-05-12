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في الهند.. إطلاق سراح 17 ألف سجين في ولاية واحدة لمكافحة كورونا في السجون

03:59 م الثلاثاء 12 مايو 2020
في الهند.. إطلاق سراح 17 ألف سجين في ولاية واحدة لمكافحة كورونا في السجون

أرشيفية

نيودلهي (د ب ا)
أعلنت ولاية ماهارشترا بغرب الهند اليوم الثلاثاء الإفراج عن 17 ألف سجين مؤقتا لاحتواء تفشي فيروس كورونا في السجون المزدحمة.

وقال وزير الداخلية بالولاية انيل ديشموخ للصحفيين" الحكومة قررت منح الافراج المؤقت لـ 17 ألف سجين من بين 35 ألف سجين، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولكي نتمكن من معرفة مدى انتشار العدوى في السجون".

وتأتي هذه الخطوة، التي تعد أكبر إفراج لسجناء تقوم به ولاية هندية خلال هذه الأزمة حتى الآن، عقب تفشي فيروس كورونا في سجن ارثر رود في مومباي عاصمة ولاية ماهارشترا.

وأشار ديشموخ أنه ثبت إصابة 185 سجينا بفيروس كورونا حتى الآن.

وتعد ولاية ماهارشترا الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت 23401 حالة إصابة بالفيورس من بين 70756 حالة تم تسجيلها في البلاد، كما سجلت 868 حالة وفاة بالفيروس من بين 2293 حالة.

ولاية ماهارشترا الهند فيروس كورونا

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