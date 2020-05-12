أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

رئيس الحكومة اللبنانية: إنجاز مواجهة كورونا مهدد بالانهيار

03:54 م الثلاثاء 12 مايو 2020
رئيس الحكومة اللبنانية: إنجاز مواجهة كورونا مهدد بالانهيار

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب

بيروت (د ب أ)
حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء من أن الإنجاز الذي حققته الحكومة في مواجهة تحدي وباء كورونا مهدد بالانهيار.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "حققت هذه الحكومة إنجازا مهما في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريبا، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى".

وأضاف:"للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار".

وأضاف أن "الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا... هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغلون الوضع ليحققوا أرباحا باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

ووفقا لما ذكرته الرئاسة عبر موقع "تويتر"، فإن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من مساء غد الأربعاء وحتى صباح يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

حسان دياب بيروت الحكومة اللبنانية

الخبر التالى:

في الهند.. إطلاق سراح 17 ألف سجين في ولاية واحدة لمكافحة كورونا في السجون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الصحة العالمية" تعلق على مقترح تطبيق الحظر الكامل بمصر لمواجهة كورونا