رئيس الحكومة اللبنانية: إنجاز مواجهة كورونا مهدد بالانهيار

بيروت (د ب أ)

حذر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الثلاثاء من أن الإنجاز الذي حققته الحكومة في مواجهة تحدي وباء كورونا مهدد بالانهيار.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن دياب قوله خلال جلسة مجلس الوزراء: "حققت هذه الحكومة إنجازا مهما في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريبا، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى".

وأضاف:"للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار".

وأضاف أن "الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا... هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغلون الوضع ليحققوا أرباحا باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

ووفقا لما ذكرته الرئاسة عبر موقع "تويتر"، فإن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من مساء غد الأربعاء وحتى صباح يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.