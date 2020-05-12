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الامم المتحدة: العنف أجبر أكثر من 23 ألف شخص على الفرار من نيجيريا في أبريل

03:12 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الامم المتحدة: العنف أجبر أكثر من 23 ألف شخص على الفرار من نيجيريا في أبريل

أرشيفية

جوهانسبرج (د ب ا)
قالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن 23 ألف نيجيري اضطروا للفرار إلى النيجر في شهر أبريل الماضي بسبب العنف الدائر في بلادهم.

وقال متحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي في جنيف إنه منذ أبريل العام الماضي، فر أكثر من 60 ألف نيجيري من ولايات بشمال غرب البلاد من " الهجمات " التي تنفذها الجماعات المسلحة، حيث لجأ الكثيرون لمنطقة مارادي في النيجر.

وقد سُمح لهم بالسعي للحصول على الحماية على الرغم من إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا.

وقالت المفوضية إنها قلقة بشأن تصاعد أعمال العنف، وحقيقة أنها تمتد إلى النيجر، حيث نزح أكثر من 19 ألف مواطن لنفس الأسباب.

وقال بابار " الفارون يتحدثون عن أعمال عنف قوية ضد المدنيين وأعمال قتل واختطاف مقابل الحصول على فدية ونهب للقرى".

ويقدر أن ما لايقل عن 20 ألف شخص قتلوا في هجمات على يد الأصولويين من السنة، في حين فر نحو مليوني مواطن من أعمال العنف.

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جوهانسبرج نيجيريا

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