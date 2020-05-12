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قطر تسجل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:08 م الثلاثاء 12 مايو 2020
قطر تسجل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة القطرية

الدوحة (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء تسجيل 1526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 22116 حالة.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 179 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 3019 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 4250 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 135294.

وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الدوحة

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