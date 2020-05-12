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أطباء جلدية في ألمانيا يحذرون من الإصابة بالإكزيما خلال جائحة كورونا

10:56 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
أطباء جلدية في ألمانيا يحذرون من الإصابة بالإكزيما خلال جائحة كورونا

غسل اليدين

أوسنابروك (ألمانيا) - (د ب أ):

حذر أطباء جلدية في ألمانيا من الآثار الجانبية المترتبة على الغسل المتكرر لليدين في ظل جائحة كورونا، موضحين أن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالإكزيما.

وقال طبيب الأمراض الجلدية كريستوف زكودليك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الصابون يُضعف حاجز الجلد".

وأوصى زكودليك، رئيس الأطباء في معهد "آي ديرم" بجامعة أوسنابروك الألمانية، بالتوجه إلى طبيب أخصائي في حال ظهور مشكلات جلدية جراء الاستخدام المتكرر للمنظفات.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، يعد تطهير الأيدي بالمستحضرات الكحولية "الوسيلة المفضلة" في القطاع الصحي والتمريض. ويمكن أيضا الاعتماد على غسل اليدين بعناية لإبطال مفعول فيروس كورونا المستجد.

غسل اليدين فيروس كورونا مكافحة الأمراض المعدية ألمانيا الأمراض الجلدية كريستوف زكودليك الإكزيما

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