الجيش الليبي: أحلام أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا

وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن "أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا".

وأضاف المسماري، فغي مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي، ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات نزيهة.

وكان المسماري، أكد أن قوات الجش اللیبي حققت تقدمات فى العززة والهیرة، وحاول مسلحو جماعة الإخوان الإرهابة، إیجاد موطئ قدم لهم في تونس قرب

الحدود مع لیبا، عدما تزاید هبو الطائرات الترة والقطرة في جنوب تونس لتقدم الدعم للمیلشات.

وأكد المسمار أن "القوات اللیبة دحرت المیلشات فى غرب العززة ومحاور الهضة وأبو سلم وصلاح الدین وعین".