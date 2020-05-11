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موسكو تهدد بفرض قيود على النقل البري في أنقرة بسبب إجراء تركي مشابه

09:41 م الإثنين 11 مايو 2020
موسكو تهدد بفرض قيود على النقل البري في أنقرة بسبب إجراء تركي مشابه

وزير النقل الروسي يفجيني ديتريج

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة النقل الروسية اليوم الإثنين، أن موسكو ستفرض قيودًا على شركات النقل البري التركية بدءا من اليوم إذا لم تقم تركيا بإلغاء القيود المفروضة على النقل البري الروسي.

وذكرت وزارة النقل الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ تحدث هاتفيا مع نظيره التركي عن رفع القيود المفروضة على النقل البري الروسي أثناء العبور إلى الأراضي التركية. وأشار الجانب الروسي إلى أنه قد يفرض قيودا مماثلة على شركات النقل التركية ابتداء من الساعة 23:00 من مساء اليوم 11 مايو، في حالة عدم اتخاذ الجانب التركي قرارا برفع القيود عن شركات النقل الروسية.

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