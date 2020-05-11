انتهاء حظر التجول في 24 مدينة ومحافظة تركية

اسطنبول - (د ب أ):

سمحت السلطات التركية للسكان في 24 مدينة ومحافظة بالخروج من منازلهم مرة أخرى منتصف ليل الأحد/الاثنين بعد رفع حظر تجوال واسع النطاق.

وبدأ هذا الإجراء الصارم يوم الجمعة واستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدا أن السكان امتثلوا في الغالب للحظر.

وكان المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الفئة الوحيدة المسموح لها بمغادرة المنزل لعدة ساعات يوم الأحد. وكان قد تم منع الأشخاص من هذه الفئة العمرية من مغادرة منازلهم لأكثر من ستة أسابيع.

وسيجري إعادة فتح مراكز التسوق وصالونات مصففي الشعر اليوم الاثنين.

وتفرض السلطات التركية حظر تجول خلال عطلة نهاية كل أسبوع في مناطق مختارة منذ أسابيع.

ووفقًا للأرقام الرسمية، ثبت اصابة حوالي 139 ألف شخص في تركيا بفيروس كورونا حتى الآن تعافى منهم 92 الفا و700 مريض وتوفي حوالي 3800 شخص.