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‏ألمانيا.. معدل نقل العدوى بكورونا ارتفع بعد تخفيف الإجراءات

01:01 ص الإثنين 11 مايو 2020
‏ألمانيا.. معدل نقل العدوى بكورونا ارتفع بعد تخفيف الإجراءات

معدل نقل العدوى بكورونا ارتفع بعد تخفيف الإجراءات

وكالات:

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، 171 ألفا و639، توفي منهم 7 آلاف و549، فيما تعافى 144 ألفا و400.

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