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جونسون: ربما تفتح المدارس والمتاجر في يونيو

10:40 م الأحد 10 مايو 2020
جونسون: ربما تفتح المدارس والمتاجر في يونيو

بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المدارس والمحلات التجارية في بريطانيا التي أغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تبدأ تدريجيا في إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الشهر المقبل، إذا ظل تفشي المرض تحت السيطرة.

جاء إعلان جونسون، في خطاب وجه إلى الشعب حدد خلاله ملامح خروج بريطانيا من الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، الذي أغلق جوانب كبيرة من الحياة العامة من أجل وقف تفشي المرض.

وأوضح إنه اعتبار من يوم الأربعاء، يمكن أن يبدأ الناس في قضاء المزيد من الوقت خارج منازلهم، بما في ذلك أخذ حمام شمس في الحدائق المحلية، والسفر بالسيارات، وممارسة الرياضة في الأماكن المكشوفة مع أفراد من نفس الأسرة.

وبالنسبة للشركات العاملة في صناعة الضيافة ، مثل الفنادق والمطاعم، قال جونسون إنه يعتقد أنها لن تتمكن من إعادة فتح أبوابها حتى شهر يوليو على أقرب تقدير.

وتابع "يجب أن أؤكد مجددا أن كل هذا مشروط.. كل ذلك يعتمد على سلسلة من الشروط الكبيرة ".

وأضاف "يعتمد الأمر علينا جميعا- الدولة بأكملها- على اتباع النصائح، والالتزام بالتباعد الاجتماعي" والسيطرة على حالات الإصابة بالفيروس.

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