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جنوب أفريقيا تسجل بؤرة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

04:25 م الأحد 10 مايو 2020
جنوب أفريقيا تسجل بؤرة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

حمى الخنازير

جوهانسبرج- (د ب أ):

أعلن وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في جنوب أفريقيا، توكو ديديزا، أنه تم رصد بؤرة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة كيب الشرقية للمرة الأولى.

وذكر موقع " Fin24" الإخباري الجنوب أفريقي اليوم الأحد أن الوزير قال إنه تم الكشف عن تفشي المرض بعد أن أجرت الخدمات البيطرية التابعة للوزارة فحوص لماشية بعد نفوقها في بلدية منطقة أماتول في أبريل.

ويأتي تفشي المرض الجديد بعد أشهر من اضطرار الوزارة إلى إعلان حظر حكومي لإجراء المزادات العلنية على الماشية ذات الحوافر لمنع انتشار الحمى القلاعية في ديسمبر.

ويقتل مرض أنفلونزا الخنازير الأفريقية جميع الخنازير المصابة تقريبا ولا يوجد علاج للخنازير المصابة ولا يوجد لقاح. وتشمل الأعراض نزيفا على الجلد وصعوبة في التنفس.

وقال ديديزا إن الوزارة أرسلت إخطارا إلى في منظمة الصحة العالمية لصحة الحيوان بعد أن كشفت فحوص بعد النفوق عن حمى الخنازير الأفريقية.

الخنازير جنوب أفريقيا

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