أمريكا تسجل 1568 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

واشنطن - (أ ش أ):

سجّلت الولايات المتّحدة 1568 حالة وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و 746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت الجامعة، التي تتّخذ مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية مقرّاً، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 1309164.