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مالطا: إعادة المهاجرين إلى ليبيا "لم تكن قسرية"

06:16 م الجمعة 01 مايو 2020
مالطا: إعادة المهاجرين إلى ليبيا "لم تكن قسرية"

روبرت أبيلا

فاليتا - (د ب أ):
اعترف روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا اليوم الجمعة، بأن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر، إلى ليبيا باستخدام سفينة خاصة، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية - التي لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن - قد خالفت القانون الدولي.
وقال أبيلا للصحفيين إن حكومته أرسلت قاربًا خاصًا لإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى "ميناء مفتوح".
وأصر أبيلا على أن العملية لم تنتهك القانون الدولي ، وأن "عشرات" الأشخاص كانوا سيموتون لو تم خلاف ذلك.
واستطرد يقول إن "طائرة تابعة لقوة فرونتكس (وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي) حلقت فوق رؤوسهم ومضت في سبيلها. مؤكداً ان العملية:" لم تكن إعادة قسرية، وأنها كانت إنقاذا للأرواح ".
وانتشل قارب الصيد الخاص مجموعة من المهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في البلاد في 14 أبريل وأعادهم إلى ليبيا، البلد الذي غادروه.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في السابق إن 51 شخصا أعيدوا إلى ليبيا في تلك العملية.

روبرت أبيلا مالطا المهاجرين ليبيا

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