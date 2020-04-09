مسؤول أمريكي: تهديد الميليشيات المدعومة من إيران لا يزال كبيرا

وكالات:

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اليوم الخميس إن تهديد الميليشيات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال "كبيرا".

وأضاف أن واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته جماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران.

وخلال حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أشاد شينكر بالعمل السابق لمصطفى الكاظمي رئيس مخابرات العراق الذي كلفه الرئيس العراقي برئاسة الوزراء اليوم الخميس.