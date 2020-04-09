مسؤول روسي: موسكو والرياض تتفقان على المضي قدما في استقرار سوق النفط

موسكو - (أ ش أ):

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف،أن بلاده والمملكة العربية السعودية اتفقتا على المضي قدما في الصفقة، التي تهدف إلى استقرار الوضع في سوق النفط.

وقال دميترييف في تصريحات مساء اليوم الخميس لتلفزيون "بلومبرج "، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "إن روسيا والمملكة العربية السعودية وضعتا جانبا بعض الخلافات واتفقتا على المضي قدما في صفقة لا تشمل فقط تحالف (أوبك +)، بل وتشمل أيضا الدول الأخرى التي تشارك في استقرار السوق"، واصفا هذا الاتفاق باللحظة التاريخية المهمة للغاية.

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو المقبلين، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

يُذكر أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 مارس الماضي لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.

- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات الاجمالي إلى 372.

كما أعلن وزير الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تسجيل حالة وفاة جديدة لأحد المصابين عمره 69 عاما وشفاء 11 حالة.

وأعلن وزير الصحة أنه سيتم غدًا البدء بإجراء فحوصات عشوائية في بعض أحياء عمان الشرقية والمخيمات، مثلما سيتم غدا استكمال الفحوصات بمحافظات الجنوب، مؤكدا أن نتيجة الفحوصات التي اخذت بمحافظة معان عشوائيًا كانت سليمة 100 بالمائة وكذلك نحو 50 عينة من العقبة جميعها سليمة.