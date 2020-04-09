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وزير الصحة التونسي: تعرفنا على التركيبة الجينية لفيروس كورونا

06:48 م الخميس 09 أبريل 2020
وزير الصحة التونسي: تعرفنا على التركيبة الجينية لفيروس كورونا

فيروس كورونا

تونس - (د ب أ):

كشف وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الخميس عن نجاح أطباء في التعرف على التركيبة الجينية لفيروس كورونا المستجد المنتشر في تونس مما يسهل التعامل مع هذه الجائحة.

وقال الوزير "تم التعرف على التسلسل الجيني لتركيبة فيروس كورونا في مخابر مستشفى شارل نيكول العمومي، وهي التركيبة المقابلة للحمض النووي لدى الانسان".

وأضاف المكي في تصريحه لإذاعة موزاييك الخاصة "يعد هذا مكسبا علميا مهما سيمكننا من مقارنة فيروس كورونا بالفيروس المنتشر في إيطاليا أو الصين".

فيروس كورونا عبد اللطيف المكي وزارة الصحة التونسية تونس

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