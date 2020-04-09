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وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة "كورونا"

07:56 ص الخميس 09 أبريل 2020
وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة "كورونا"

الدكتور باسل الصباح

الكويت (أ ش أ):
كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن اتخاذ إجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية؛ لتسهيل استقدام مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال الصباح - في تصريح صحفي - إن وزارة الصحة الكويتية قامت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بإجراء محادثات مع المسؤولين في الصين، لارسال مجموعة من الخبراء الصينيين المتخصصين في مكافحة (كورونا) إلى الكويت.
وحول ما أثير عن استقبال مجموعة كبيرة تفوق 130 ممرضا من إحدى الدول، أوضح أن العديد من الدول أبدت استعدادها لإرسال فرق تمريضية، لكن الأمر يخضع للدراسة أولا.. مشيرا إلى أن هناك بالفعل عرضا من إحدى الدول يتم دراسته حاليا.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم حالة واحدة مرتبطة بالسفر، و105 حالات مخالطة لحالات ثبت إصابتها بالفيروس، و6 حالات تحت قيد التقصي الوبائي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين حتى يوم أمس إلى 885 حالة.

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