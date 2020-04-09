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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 628 حالة

12:49 ص الخميس 09 أبريل 2020
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 628 حالة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس

تونس - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 628 حالة، بعد تسجيل 32 إصابة جديدة مؤكدة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أن عدد الوفيات بلغ 24 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد يوم 2 مارس الماضي، موضحةً أن أغلب الحالات المُصابة سُجلت في العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها.
ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المُتخذة من قِبل السلطات في هذا الصدد.

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