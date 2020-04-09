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ترامب: لدينا 30 مليون جرعة "هيدروكسي كلوركين" سنوزعها على مرضى كورونا

12:12 ص الخميس 09 أبريل 2020
ترامب: لدينا 30 مليون جرعة "هيدروكسي كلوركين" سنوزعها على مرضى كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن إدارته تتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاج بشكل سريع وعاجل لوباء كورونا المستجد، مؤكدًا أنهم يزيلون العراقيل الإدارية لإنتاج أجهزة تنفس صناعي إضافية بأسرع وقت.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات وباء كورونا، المنعقد في البيت الأبيض، على أن جهود مكافحة كورونا في الولايات المتحدة، تسير بشكل أفضل من التوقعات.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى سعيهم في ماضعفة عدد أجهزة التنفس الصناعي بحلول شهر مايو المقبل، فضلاً عن استلام 300 مليون قناع خلال نفس الشهر.

وأوضح أن بلاده نجحت في بناء العديد من المستشفيات الميدانية وتوفير 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من عقار "هيدروكسي كلوركين" يبلغ 30 مليون جرعة وسيتم توزيعها على المرضى.

دونالد ترامب التنفس الصناعي الولايات المتحدة فيروس كورونا

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