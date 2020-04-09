إيطاليا تصدر مرسوما يحظر استقبال مرافئها لسفن إنقاذ المهاجرين

روما - أ ش أ

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما حمل توقيع وزراء النقل والخارجية والداخلية والصحة ينص على عدم استقبال سفن الإنقاذ الأجنبية الحاملة للمهاجرين طوال فترة الطوارئ الحالية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشير المرسوم إلى أن الموانئ الإيطالية لا تضمن المتطلبات الضرورية لتصنيف وتعريف "مكان آمن لإنزال المهاجرين" بموجب أحكام اتفاقية هامبورج للإنقاذ البحري للإغاثة من سفن تحمل أعلاما أجنبية خارج منطقة البحث والإنقاذ الإيطالية في البحر المتوسط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية الأربعاء.

كانت إيطاليا قد أشارت في وقت سابق إلى أن عملية (إيريني) البحرية الأوروبية الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا لا تتضمن مرافئ إنزال مهاجرين في إيطاليا في حالة حدوث عمليات إنقاذ بحري، كون العملية مدعوة في المقام الأول لدعم الجهود الدولية من أجل حل دائم ومتوازن للصراع في ليبيا.