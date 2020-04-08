فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
08:22 م الأربعاء 08 أبريل 2020
وكالات
سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، 541 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد، إلى 10869 حالة وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.
وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في البلاد، إلى أكثر من 109 ألف إصابة مؤكدة، حتى مساء اليوم.
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