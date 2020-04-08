الطيران القطري توقع اتفاقية لزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي

الدوحة - (د ب أ):

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة (أي بي جي) السويدية الرائدة في مجالات الإدارة والاستشارات والتدريب والمتخصصة بقطاع الطيران، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي القطري ولمطار حمد الدولي.

وقال بيان للهيئة اليوم أن هذه الخطوة تهدف لتلبية الزيادة المنتظرة للعمليات وعدد الطائرات في الفترة المقبلة، وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وذلك باستيعاب أكبر عدد ممكن من الطائرات القادمة والمغادرة لمطارات الدولة خلال الساعة الواحدة.

وأضاف البيان أن الشركة السويدية ستعمل على تطوير منظومة الملاحة الجوية وزيادة كفاءة الأجهزة الملاحية، وتدريب وتطوير مهارات موظفي الملاحة الجوية في قطر للتعامل مع الزيادة المرتقبة والتعامل مع الأجهزة الجديدة بكفاءة عالية.