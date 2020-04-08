رئیس کردستان يرحب بترشيح الكاظمي لمنصب رئيس وزراء العراق

أربيل (العراق) - (د ب أ):

رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، بترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي لمنصب رئيس وزراء العراق خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لرئاسة إقلیم كردستان أن "رئاسة الإقليم تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية، ومن هذا المنطلق نرحب بترشيح السيد مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادیة، من قبل القوى السياسية للمكون الشيعي، وندعو الجميع إلى دعمه للإنتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن".

كان الرئيس العراقي برهم صالح كلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن التكتلات السياسية الكبيرة في البرلمان العراقي/السنة والأكراد/ أعربت اليوم عن رفضها له ودعمها لمصطفي الكاظمي.