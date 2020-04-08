الصين تحذر من تأثير الانتقادات بحق الصحة العالمية على مكافحة الأوبئة

بكين- (أ ش أ):

أكدت الصين اليوم (الأربعاء) أنها ستدعم بقوة عمل منظمة الصحة العالمية ومساندتها لمواصلة الاضطلاع بدور رائد في التعاون العالمي لمكافحة الأوبئة .. محذرة في الوقت نفسه من أن تهديد واشنطن بوقف تمويل المنظمة سيؤثر بشكل خطير على التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة.

جاء ذلك في تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزرة ، على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنظمة الصحة العالمية بإصدار قرارات خاطئة فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا وتصريحه بأنه سينظر في وقف تمويلها.

وقال جيان : "في ظل الانتشار السريع الحالي لوباء (كوفيد-19) ووضعه العالمي، أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تنظر بشأن وقف التمويل الذي تقدمه لمنظمة الصحة العالمية الأمر الذي سيؤثر بشكل خطير على التشغيل الطبيعي للمنظمة ولا يؤدي إلى التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة ومن المأمول أن تساعد جميع الدول بعضها بعضا للإسهام في الكفاح العالمي ضد الوباء".

وأضاف :"منذ انتشار الوباء، قامت منظمة الصحة بقيادة مديرها العام بنشاط بالوفاء بمسؤولياتها، متمسكة بموقف موضوعي وعلمي وعادل ولعبت دورا مهما في مساعدة الدول على مواجهة كورونا وتعزيز التعاون الدولي فى مكافحته، وهو ما حظي باعتراف وتقدير من المجتمع الدولي".

وتابع جيان : أن القرارات الصادرة مؤخرا في مؤتمر القمة الخاص لقادة مجموعة العشرين أكدت على ضرورة تقديم الدعم الكامل والالتزام بمواصلة تعزيز مسؤوليات منظمة الصحة العالمية في تنسيق الإجراءات الدولية لمكافحة الأوبئة..مشددا على أن الصين ستواصل بقوة دعم عمل منظمة الصحة العالمية، وستدعمها لمواصلة الاضطلاع بدور رائد في التعاون العالمي لمكافحة الأوبئة.