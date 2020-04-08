وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يفشلون في الاتفاق على الأدوات المالية لمواجهة كورونا
بروكسل - (د ب أ):
فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
أعلن ذلك ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد محادثات استمرت طوال الليل، وحتى صباح اليوم الأربعاء.
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