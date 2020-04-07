الرئيس الجزائري يوجه التحية للأطباء بمناسبة اليوم العالمي للصحة

الجزائر - (أ ش أ)

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء تحية تقدير وامتنان للأطباء ولكل أسرة قطاع الصحة في الجزائري، بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاع الصحة على تضحياتهم، ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك".

وأضاف "عاشت الجزائر واقفة.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".