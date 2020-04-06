التشيك تقرر أول تخفيف في تدابير مكافحة كورونا

براغ - (د ب أ)

قررت الحكومة التشيكية، اليوم الاثنين، أول تخفيف في تدابيرها المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأعلنت حكومة الأقلية المؤلفة من حزب (انو نعم) اليميني الشعبوي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، معاودة السماح بممارسة الرياضات الفردية مثل التنس أو الجولف.

كما سمحت الحكومة بإعادة فتح المحلات الأولى التي تم إغلاقها في إطار مكافحة الجائحة، ومن بينها متاجر الهوايات والبناء ومحلات تجارة المعدات الحديدية وورش الدراجات، وأبقت الحكومة في الوقت نفسه على القواعد المشددة للنظافة الصحية في قطاع تجارة التجزئة، إذ يجب على كل عميل أن يقف على مسافة مترين على الأقل من العميل الآخر، مع توفير المواد المطهرة وقفازات اليد للاستخدام لمرة واحدة.

كانت حكومة براغ فرضت منتصف الشهر الماضي وقفا واسع النطاق على حركة الدخول والخروج من وإلى البلاد، وقد وعدت الحكومة اليوم بالسماح للمواطنين بالقيام بالرحلات التي لا غنى عنها اعتبارا من 14 من أبريل الجاري، ومنها رحلات العمل وزيارات الأطباء والأقارب، على أن يخضع هؤلاء المسافرون لحجر صحي لمدة 14 يوما بعد العودة.

يشار إلى أن التشيك سجلت 4591حالة إصابة و72وفاة بكورونا، بحسب موقع كورونا ميتر الذي يرصد حالات الاصابة والوفاة جراء الفيروس في جميع انحاء العالم