"في عملية سرية".. دولة الاحتلال تحصل على دواء تجريبي لعلاج كورونا

وكالات:

زعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنها حصلت على دواء تجريبي لمعالجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، إن دولة الاحتلال حصلت على الدواء الياباني "افيجن"، الذي نجح بتقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى، ويمنع تدهور حالتهم.

وأضاف "سيبدأ المرضى الإسرائيليون بتلقي الدواء تحت إشراف طبي مكثف بهدف فحص نجاعته".

هذا وأعلنت وزارة صحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 8611 حالة منهم 248 فى حالة خطرة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 51 حالة معظمهم مسنون كانوا يعانون أمراضًا مزمنة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلى "مكان"، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس ارتفع صباح اليوم إلى 8611 وصفت حالة 248 منهم بخطيرة، فيما يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعى 106 مرضى، وتعافى أكثر من 585 مريضًا.

وبحسب تقييمات الوزارة فإن حصيلة الإصابات فى دولة الاحتلال، ربما تصل إلى عشرات الآلاف إذا ما استمرت وتيرة انتقال العدوى على النحو الحالى حتى نهاية الشهر الجاري.