الكويت تعزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بعد تفشي وباء كورونا

وكالات

كلف مجلس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الاقامات وكذلك الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أن مجلس الوزراء، قرر عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا.

كما أعلن وزير الداخلية الكويتي، مد فترة حظر التجول ساعتين صباحًا إلى السادسة صباحًا بدلاً من الرابعة.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء الكويتي قرر مد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وقرر المجلس تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها، احترازيًا، حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، باعتبارها أيام راحة.