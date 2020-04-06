الذعر يدفع مواطنين في كوت ديفوار لتدمير مركز علاج لمصابي كورونا

أبيدجان- (د ب أ):

دمر مواطنون غاضبون مركزا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المتحور أقيم حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج (كوت ديفوار)، قائلين إنه سوف يلوث الحي.

وأحرق السكان ونهبوا خياما وهياكل في مركز علاج مؤقت أقيم في ضاحية يوبوجون مساء الأحد وصباح الاثنين، وفقا لشهود ومراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع.

وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن لم تتمكن من ردع المحتجين الغاضبين.

وردد المحتجون هتافات "لا نريد"، قائلين إنهم لا يرغبون في تواجد مرضى الفيروس في حيهم خوفا من انتشاره .

وأكدت كوت ديفوار 261 حالة إصابة بكورونا، وثلاث وفيات.