الذعر يدفع مواطنين في كوت ديفوار لتدمير مركز علاج لمصابي كورونا
أبيدجان- (د ب أ):
دمر مواطنون غاضبون مركزا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المتحور أقيم حديثا في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لساحل العاج (كوت ديفوار)، قائلين إنه سوف يلوث الحي.
وأحرق السكان ونهبوا خياما وهياكل في مركز علاج مؤقت أقيم في ضاحية يوبوجون مساء الأحد وصباح الاثنين، وفقا لشهود ومراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع.
وحاولت الشرطة تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن لم تتمكن من ردع المحتجين الغاضبين.
وردد المحتجون هتافات "لا نريد"، قائلين إنهم لا يرغبون في تواجد مرضى الفيروس في حيهم خوفا من انتشاره .
وأكدت كوت ديفوار 261 حالة إصابة بكورونا، وثلاث وفيات.
الخبر التالى:فرض إجراءات صارمة في شمال شرق سوريا لمواجهة كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان