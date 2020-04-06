وفاة أول طبيب أفغاني بـ"كورونا" في العاصمة كابول

كابول - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله مايار، اليوم الاثنين، وفاة طبيب إثر إصابته بفيروس "كورونا" في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة كابول.

وقال المتحدث - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إن السلطات قامت بتجميع عينات من باقي الأطباء البالغ عددهم 20 طبيبا وباقي الأطقم الطبية في المستشفى للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وكانت السلطات الأفغانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة - في بيان - أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها ترفع إجمالي الحالات المصابة في أفغانستان إلى 367 حالة حيث سجلت غالبية الإصابات في هيرات وكابول.