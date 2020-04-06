أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تقرير: رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب زيادة تفشي كورونا

06:36 ص الإثنين 06 أبريل 2020
تقرير: رئيس الوزراء الياباني يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب زيادة تفشي كورونا

رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي

طوكيو - (د ب أ):
يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي.

وذكرت كيودو أن الإعلان سيمكّن السلطات من إغلاق المدارس وإصدار أوامر للشعب بالبقاء في المنازل، ويستهدف القرار بشكل خاص المدن الكبرى مثل طوكيو وأوساكا.

وتعرض آبي لضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات طارئة لإبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال مع زيادة عدد الحالات في البلاد.

وسجلت اليابان الأحد 143 حالة إصابة جديدة، مما رفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 إلى أكثر من ألف حالة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المسجلة 100 شخص لأول مرة يوم السبت الماضي.

واضطرت اليابان بالفعل إلى تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو لمدة عام واحد بسبب الأزمة العالمية.

اليابان فيروس كورونا شينزو ابي

الخبر التالى:

الصين تعلن حصيلة جديدة لكورونا.. وعشرات الحالات "بلا أعراض"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان