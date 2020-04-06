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الرئيس الأمريكي يعلن خمس ولايات مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

01:13 ص الإثنين 06 أبريل 2020
الرئيس الأمريكي يعلن خمس ولايات مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمس ولايات هي ميسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وساوث داكوتا وديلاوير، مناطق كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكر البيت الأبيض، الأحد، أن ترامب أمر بتوفير المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة فيتلك الولايات من جراء تفشي فيروس كورونا الذي بدأ منذ العشرين من يناير الماضي في الولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وستتم بموجب هذا القرار تغطية التدابير الطارئة التي ستتخذ في المناطق المتضررة، وكذلك لبعض المنظمات الخاصة غير الربحية في كل من الولايات الخمس.

وعين بيت جينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بوزارة الأمن الداخلي، مسئولين للتنسيق الفيدرالي لعمليات التعافي في المناطق المتضررة في الولايات الخمس.

مناطق الكوارث دونالد ترامب تفشي كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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