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تركيا تستثني العمال بين 18 و20 عامًا من حظر التجوال

06:01 م الأحد 05 أبريل 2020
تركيا تستثني العمال بين 18 و20 عامًا من حظر التجوال

فيروس كورونا

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، عن إعفاء العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، من حظر التجوال الذي فرضته السلطات، الأسبوع الماضي، في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان على موقع الوزارة، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم إعفاء موظفي الخدمة المدنية ومقاولي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص وأولئك الذين يشغلون وظائف زراعية موسمية في هذه الفئة العمرية من أمر يمنع الأشخاص دون سن العشرين من مغادرة منازلهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن حظر التجوال يوم الجمعة، كجزء من حزمة من تدابير ترمي إلى احتواء انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 24 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

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