تراجع حذر فى معدل انتشار كورونا فى المانيا

برلين - أ ش أ

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الاحد، أن عدد الإصابات في ألمانيا زادت بـ 5936 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وفى غضون ناشد وزير الخارجية هايكو ماس المواطنين بمواصلة الإلتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي، وقال الوزير: "يتعين علينا مواصلة العمل من أجل تجنب انتشار الفيروس في ألمانيا، لافتاً إلى ان هذا الالتزام يسري أيضا على أيام عيد الفصح معربا عن أسفه لعديد من الاسر لضروره التزامهم بهذه القيود .