الإمارات: إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

أبو ظبي- (د ب أ):

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، الأحد، أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.

وكتب، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، :"عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد ... أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات ... بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا "الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية"، وأشار إلى أنه تم اعتماد مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية.

وأشاد بأداء الجميع في الإمارات خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، وكتب :"تتحرك دولة الإمارات اليوم كفريق واحد ... وتتعاون كأسرة واحدة ... ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم ... نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف".

كان المركزي الإماراتي أعلن في وقت سابق اليوم عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني خلال أزمة كورونا، ورفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في البلاد، والتي اعتمدها منذ 14 آذار/مارس الماضي، إلى 256 مليار درهم (نحو 70 مليار دولار).