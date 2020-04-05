وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق بعد إصابته بكورونا في القاهرة
(وكالات):
توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، محمود جبريل، اليوم الأحد، في القاهرة بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، بحسب ما أعلنته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان تحالف القوى الوطنية، أعلن يوم الخميس الماضي، إصابة رئيسه الدكتور محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد.
وكتب التحالف بحسابه في موقع فيسبوك: "نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية د.محمود جبريل (إيجابية) وهو في حالة مستقرة ويتماثل للشفاء".
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