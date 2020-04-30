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فوتشي: أمريكا تهدف إلى تصنيع لقاح مضاد لكورونا في يناير المقبل

08:56 م الخميس 30 أبريل 2020
فوتشي: أمريكا تهدف إلى تصنيع لقاح مضاد لكورونا في يناير المقبل

أنتوني فوتشي

وكالات:

قال كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، إن بلاده تهدف إلى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في يناير المقبل 2021، مشيرًا في تصريحات تليفزيونية، إلى أن ذلك "أمر ممكن"، بحسب تعبيره، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ويهدف برنامج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تسريع تطوير لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، إلى تصنيع مئات الملايين من الجرعات بحلول شهر يناير 2021، "وهو أمر محتمل"، وفقًا لفوتشي.

وأضاف فوتشي، صباح الخميس "نحن في المراحل الأولى من التجربة، عندما تذهب إلى المرحلة التالية، سنذهب بأمان وحذر، ولكن بأسرع ما يمكن".

وكان فوتشي قال في يناير الماضي، إن إنتاج لقاح فيروس كورونا، قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.

في سياق متصل، أوضح فوتشي، أنه يتوقع أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ترخيصًا للاستخدام الطارئ لعقار "ريمدسيفير" في علاج فيروس (كوفيد 19)، لافتًا إلى أنه "في حين أن إدارة الغذاء والدواء لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد"، إلا أنه يتوقع "أنه سيكون سريعًا حقًا".

كان فوتشي، عبر، في وقت سابق، عن تفاؤله بشأن استخدام العقار المضاد للفيروسات "ريمدسيفير"، في علاج فيروس كورونا المستجد.

أنتوني فوتشي مكافحة الأمراض المعدية لقاح مضاد لكورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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