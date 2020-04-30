ترودو: تحطم مروحية عسكرية ومقتل 6 عسكريين كنديين
أوتاوا - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الخميس أن ستة من أفراد القوات المسلحة الكندية كانوا على متن المروحية العسكرية التي تحطمت خلال تدريب حلف الناتو قبالة سواحل اليونان.
وقال ترودو خلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا إنه جرى انتشال جثة، بينما لايزال خمسة آخرين مفقودين، مضيفا أن المروحية التابعة للبحرية الملكية الكندية كانت تحلق من الفرقاطة البحرية الكندية "فريدريكشن" التي تتخذ من هاليفاكس مقرا لها ، كجزء من عملية "إعادة الطمأنينة" الخاصة بحلف شمال الأطلسي.
وقال رئيس الوزراء الكندي إن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ستولتنبرج قدم تعازيه عندما تحدثوا في وقت سابق اليوم. وقال الناتو - في بيان مقتضب صدر اليوم - إن طائرات من كندا وإيطاليا وتركيا تقوم بعمليات بحث عن المروحية بدعم إضافي من اليونان والولايات المتحدة.
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