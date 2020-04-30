خبير وبائيات ألماني بارز يتوقع موجة ثالثة لكورونا في الخريف المقبل

وكالات:

حذر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، لوتار ويلر، اليوم الخميس من خطر أن يكون هناك أكثر من موجتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح ويلر، أثناء موجز صحفي، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن معظم الخبراء يتوقعون أن تكون هناك موجة ثانية وربما حتى ثالثة من الوباء، مشيرا إلى أن العديد من العلماء يعتقدون أن ذلك سيحدث في الخريف المقبل.

وتابع: "من الواضح أن الفيروس سيبقى موجودا في بلدنا لأشهر، وسنضطر إلى العيش لأشهر في هذا الواقع الجديد".

وأقر رئيس المعهد الفدرالي المختص بمتابعة تفشي كورونا في ألمانيا، بأن حصيلة الوفيات الحقيقية إثر الجائحة في البلاد قد تكون أكبر من الأرقام المنشورة، مؤكدا أن الإحصاءات الدقيقة بالكامل لن تظهر إلا بعد عدة أشهر.

في الوقت نفسه، شدد ويلر على أن ارتفاع هذه الحصيلة غير الرسمية يأتي بوتائر أبطأ مما في دول أخرى.

وسجلت في ألمانيا حتى اليوم 159119 إصابة بكورونا، بما في ذلك 6288 وفاة.