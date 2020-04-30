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الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

12:50 م الخميس 30 أبريل 2020
الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

الشرطة الروسية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن تمكنت من القضاء على ثلاثة مسلحين يشتبه أنهم من تنظيم داعش في مداهمة بمنطقة تشكالوفسكي بمدينة يكاترينبورج بوسط البلاد.

وفي حين أن عقوبة الإعدام غير مسموح بها في الجرائم الجنائية بروسيا، فإن عمليات القتل خارج نطاق القضاء في المداهمات لأوكار الجماعات الإرهابية المشتبه فيها شائعة الحدوث.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن المشتبه فيهم في المداهمة التي وقعت مساء الأربعاء كانوا أول من بدأوا في فتح النار ردا على مطالبتهم بالاستسلام.

وجرى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

ويُعتقد أن المسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.

وجاء في بيان اللجنة أنه جرى إخلاء المنازل المجاورة قبل المداهمة ولم تقع إصابات بين المدنيين أو رجال إنفاذ القانون.

الشرطة الروسية عمل إرهابي موسكو

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