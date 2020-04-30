لأول مرة.. باكستان تسير رحلات جوية مباشرة للولايات المتحدة

إسلام أباد - أ ش أ

حصلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية "بي أي إيه" اليوم الخميس، على موافقة لتسيير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الناقل الجوي.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الشركة الباكستانية قد حصلت على هذه الموافقة من قبل وزارة النقل الأمريكية من خلال خطاب صدر عنها استجابة لطلب الرئيس التنفيذي للشركة المارشال أرشد مالك.

وتضمن الخطاب أنه سيتم السماح للشركة الباكستانية بتسيير 12 رحلة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهر.

يشار إلى أن مالك قد طالب أيضا في وقت سابق بالحصول على إذن لتسيير رحلات خاصة من قبل شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية لإعادة الباكستانيين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية وسط انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.